بالصور: “صدى الاقتصادية” تكشف عن بنود مذكرة التفاهم ما بين ليبيا وتركيا

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عن بنود مذكرة التفاهم ما بين ليبيا وتركيا وأوضح بأنه مذكرة التفاهم تبقى سارية 3 سنوات ويجوز إنهائها في أي وقت من أي طرف بمهلة 3 أشهر كتابيًا مسبقًا للطرف الآخر وتضمن المذكرة للطرف الليبي إبرام الاتفاقيات والعقود مع الشركات التركية من أجل تحقيق العمليات البترولية

وتابع قائلاً: المادة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون التقني والمهني والتجاري في مجال الهيدروكروبونات بين ليبيا وتركيا إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات من خلال تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ووفقاً للدبيبة فلا يهمه رأي أي دولة في الاتفاقية التي تم توقيعها مع تركيا والذي يهم فقط هو رأي الشعب الليبي مؤكداً على دراستها عاماً كاملاً حتى لا يقع في الأخطاء.

وفي ذات الوقت تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة من مذكرة التفاهم ما بين ليبيا وتركيا.

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