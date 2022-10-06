حبارات: قرار مجموعة أوبك بلس بشأن تخفيض الإنتاج يعزز المساعي لدعم ورفع قيمة الدينار

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

أقرت مجموعة أوبك بلس اليوم في اجتماعها تخفيض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يومباً وذلك إبتداءً من أول نوفمبر القادم وهو الأعلى منذ 2020 م .

وصراحةً تخفيض بهذه الكمية سيقلص من حجم المعروض النفطي ويزيد من معدلات الطلب ما يعني إرتفاع للاسعار وتجاوزها مجدداً لعثبة 100 دولار برميل على الأقل خاصةً وإننا على أبواب فصل الشتاء ، فليبيا بالتأكيد ستستثنى من هذا التخفيض وذلك بالنظر إلى خصوصية ظروفها .

وفي رائي لربما تكون هذه فرصة أخرى تتاح أمام الحكومة والمركزي للاستفادة منها في دعم الاحتياطيات المالية والنقدية وبما يدعم ويرفع من سعر الدينار أمام العملات الاجنبية وإنعاش الاقتصاد وإنتشاله من حالة الركود .

وذلك بعد إهدار فرصة الاستفادة من الطفرة النفطية التي شهدتها الأسواق العالمية منذ مطلع العام الحالي .

لكن بالتأكيد هذا الارتفاع لن يكون كافي لتحقيق ذلك إذ لم ترافقه سياسيات وتدابير اقتصادية منسقة بين الحكومة والمركزي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وترشيده عبر تركيزه على التنمية إلى جانب تنمية وتنويع الإيرادات السيادية غير النفطية ومكافحة الفساد .

لكن حالة التشظي والإنقسام والإنسداد السياسي التي تغيم على المشهد لربما ستبقى وللأسف عقبة أمام أي إصلاح .

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