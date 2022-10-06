الحرس البلدي بنغازي يضبط لحوم فاسدة في أحد محال المدينة

بنغازي 06 أكتوبر 2022 (وال) _ قامت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي أمس الأربعاء، بضبط كمية “110” طير من الدواجن الفاسدة، وعدد 15 كيلو من اللحوم والكبدة غير الصالحة للاستهلاك، بأحد محال بيع الدواجن بمنطقة حي السلام.

وقامت اللجنة المرافقة للحملة بالكشف الظاهرى على اللحوم، وتبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى عدم وجود نظافة ومزاولة مهني بدون تراخيص قانونية و صحية.

و أوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول (محمد العبيدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن الحملات التفتيشية التي أجرتها غرفة عمليات الحرس البلدي، في بنغازي شملت الأسواق والمطاعم والجزارين بمنطقة حي السلام، بالتعاون مع الإصحاح البيئي والشرطة العسكرية على اللحوم.

يوأشار إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات عميد (فرج العقوري) رئيس فرع بنغازي، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية والصناعية ومتابعة التجار لضبط صحة وسلامة المنتجات، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

وبين أنه تم التحفظ على المضبوطات، للشروع في عملية إتلافها بعد تأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إحالتهم للتحقيق المركزي ليتم عرضهم علي نيابة العامة. (وال _ بنغازي) ف و

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