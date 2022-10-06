ارتفاع للدولار وتراجع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 06 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 06 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.992 دينار، مسجلاً انخفاضا جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9456 دينار، والجنيه الاسترليني 5.65 دينار، والدولار الكندي 3.6717 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2687 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3281 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3591 دينار، والدينار التونسي 1.5358 دينار، والدرهم المغربي 0.4578 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 06 اكتوبر 2022: