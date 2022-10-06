اعتدال درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع اعتدال درجات الحرارة على كامل ربوع البلاد، حيث تترواح درجات الحرارة القصوى بين 24 و33 درجة مئوية في جميع المناطق.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصًا على سرت وبعض المناطق الساحلية غدًا، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدًا على بعض المدن الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.