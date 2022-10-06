الدبيبة يعلن عن فحوى مذكرة التفاهم بين الجانبين الليبي والتركي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا قائمة على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح المشتركة وتطويرها في مجال الهيدروكربونات والتي تشمل النفط والغاز ومشتقاته للاستفادة من اي فرص محتملة .

وكانت حكومة الوحدة قد وقعت يوم الإثنين 3 مذكرات تفاهم مع تركيا بشأن التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والإعلام، وذلك خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من أنقرة ضم كلًا من وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة، ومستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الاتصال الرئاسية ورئيس الأركان العامة.

وأضاف الدبيبة في تسجيل مصور بثته منصة حكومتنا تعليقاً على مذكرة التفاهم الموقعة بأن “لدينا مشاكل مع بعض الدول، وهناك لجان مشتركة ومحكمة بينا وبين جزيرة كريت لحل المشكلة القائمة، ولن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت” مضيفاً بأن اليونان تريد أن ينسى الليبيون الخلاف معها القائم عند جزيرة كريت قائلاً “سندافع عن حق ليبيا في المياه الإقليمية وجنوب كريت بشكل عام”.