أوبك بلس تخفض إنتاجها النفطي.. وبايدن يعرب عن خيبة أمله

قرر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للبترول خفض إنتاجه النفطي بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول شهر نوفمبر في خفض يعتبر الأكبر منذ 2020 .

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن “خيبة أمله” إزاء قرار خفض إنتاج النفط، مؤكداً أن إدارته ستسعى لتقليص سيطرة التحالف على أسعار الطاقة، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض.

ومن المتوقع بدء الحظر الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي اعتبارا من ديسمبر المقبل، حيث مازالت روسيا تورد حوالي مليوني برميل يوميا إلى الاتحاد الأوروبي فيما تنتج دول أوبك بلس حوالي 40% من إجمالي الإمدادات في السوق العالمية.

وتجاهل التحالف الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وشركاءهم ومن بينها روسيا، مناشدات البيت الأبيض لمواصلة ضخ إمدادات النفط للمحافظة على إستقرار الأسعار، وقرر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً وهو أكبر خفض منذ تفشي كورونا .

ووصل الأمر لإعتبار بايدن هذا القرار هو “تحالف مع روسيا” ، وهو نفس ما صرحت به وكالة الصحافة الفرنسية حينما اعتبرت هذه الخطوة دعما لروسيا قبل حظر الاتحاد الأوروبي لمعظم صادراته من نفطها في وقت لاحق من هذا العام .

وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية عقب إعلان قرار أوبك بلس، حيث تجاوز سعر خام برنت القياسي 93 دولارا للبرميل .