أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات خلال تسعة أشهر الماضية، بلغت 89.7 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق 67.2 مليار دينار.

وأوضح المصرف في تقريره الشهري حول الإيراد والإنفاق العام، أن إيرادات مبيعات النفط بلغت 67 مليارا، وإتاوات النفط بلغت 9.5 مليار، بينما بلغت إتاوات النفط عن السنوات السابقة 11.4 مليار دينار.

وذكر المصرف أن إيرادات الضرائب بلغت 787 مليونا، وإيرادات الجمارك 146 مليون, وإيرادات قطاع الاتصالات 146 مليون، بينما بلغت إيرادات المحروقات بالسوق المحلي 115 مليونا، و584 مليون دينار إيرادات أخرى.

وحول الإنفاق العام، بين مصرف ليبيا المركزي أن باب المرتبات بلغ 32.2 مليار دينار، وباب النفقات التسييرية 6.9 مليارات وباب الدعم 12.6 مليارا وباب التنمية 378 مليون، فيما بلغت الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 15.2 مليارا.

وأضاف المصرف أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من يناير إلى سبتمبر 2022 بلغت 18.5 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إتاوات عن السنوات السابقة، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة ذاتها 17.9 مليار دولار تقريبا.

وذكر المصرف أن مصروفات مجلس الوزراء والجهات التابعة له بلغت أكثر من 1.2 مليار دينار ومصروفات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له تجاوزت 544 مليون ومجلس النواب والجهات التابعة له أكثر من 773 مليون والمجلس الأعلى للدولة قرابة 38 مليون.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي

The post مصرف ليبيا المركزي: 89.7 مليار دينار إجمالي إيرادات 9 أشهر الماضية appeared first on ليبيا الأحرار.

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