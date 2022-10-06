المركزي: الدولار يواصل الصعود واليورو والإسترليني يتراجعان

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ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 4.99 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، حسب نشرة الرسمية للمصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.65 دينار من 5.69 دينار أمس.

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، و1.35 دينار، على الترتيب.

واستقر سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.

وتاليا قائمة الأسعار: