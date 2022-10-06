المركزي: الدولار يواصل الصعود واليورو والإسترليني يتراجعان

الوطن| متابعات
ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 4.99 دينار مقابل 4.97 دينار أمس، حسب نشرة الرسمية للمصرف المركزي.
وانخفض اليورو إلى 4.94 دينار مقابل 4.96 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.65 دينار من 5.69 دينار أمس.
وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي والدرهم الإماراتي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، و1.35 دينار، على الترتيب.
واستقر سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني إلى 0.70 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.
وتاليا قائمة الأسعار:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.992 د.ل
|5.0045 د.ل
|4.9795 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9456 د.ل
|4.9579 د.ل
|4.9332 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.65 د.ل
|5.6641 د.ل
|5.6358 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6717 د.ل
|3.6809 د.ل
|3.6625 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2533 د.ل
|3.2614 د.ل
|3.2452 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0928 د.ل
|5.1056 د.ل
|5.0801 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4562 د.ل
|0.4574 د.ل
|0.4551 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4757 د.ل
|0.4769 د.ل
|0.4745 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6649 د.ل
|0.6665 د.ل
|0.6632 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.45 د.ل
|3.46 د.ل
|3.44 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3281 د.ل
|1.3314 د.ل
|1.3248 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3591 د.ل
|1.3625 د.ل
|1.3557 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5358 د.ل
|1.5396 د.ل
|1.5319 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.356 د.ل
|0.356 د.ل
|0.355 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4578 د.ل
|0.4589 د.ل
|0.4566 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0075 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0075 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.828 د.ل
|0.828 د.ل
|0.828 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2687 د.ل
|0.2694 د.ل
|0.2681 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7017 د.ل
|0.7034 د.ل
|0.6999 د.ل
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك