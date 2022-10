عقب تخفيض الانتاج.. «أوبك+» تستثني ليبيا من خفض انتاج النفط

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية استثنائها من قرار تحالف «أوبك+» الذي يقضي بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير النفط والغاز محمد عون عبر تقنية الفيديو، قررت المنظمة خفض الإنتاج اليومي لمجموعة أوبك وخارجها بواقع مليوني برميل يوميا.

وقالت وزارة النفط والغاز إن التخفيض موزع حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة، وأنّه تقرر استثناء ليبيا وإيران من التخفيض الذي سيبدأ من نوفمبر القادم.

وقبل عام، أعفت مجموعة «أوبك+»، وهي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين من خارجها، ليبيا من قرار بتخفيض الإنتاج نظرا لظروف البلد الصعبة.

ويبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو مليون و200 ألف برميل يوميا، في حين بدأت أسعار النفط تسجل تراجعات دون 90 دولارا للبرميل مع تصاعد مخاوف بشأن احتمال دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وبالتالي ضعف الطلب على الخام.

