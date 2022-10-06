“القيب” يوضح حيال انطلاق وتنفيذ مشروع منحة الطلاب

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب : اليوم سيتم توقيع عقد انطلاق وتنفيذ مشروع منحة الطلاب التي اقرتها حكومة الوحدة الوطنية وأكد رئيس الحكومة على انها مساعدة ودعم للطلاب في انطلاق عام جديد، وموضوع منحة الطلاب ليس بجديد ولكن الجديد الذي بها هو عودة الحياة لهذا الموضوع وإعادة بطريقة مقننة ‏ودقيقة ومضبوطة ، كما ‏أنه سيتم اليوم توقيع العقد وسنعلن على شكل البطاقة التي تم اعتمادها بالنسبة لوزارة التعليم .

‏مُضيفاً: كما قمنا لأول مرة بتخصيص حساب خاص لي منحة الطلاب ‏تابع وزارة التعليم العالي وهذا الحساب فكرته أنه سيتم إدراج مبالغ ‏وتم بالفعل الآن وصول المبالغ إلى وزارة التعليم ‏وفي خلال يومين ستكون هذه المبالغ في حسابات الوزارة وهذا الحساب وهذا الحساب سندع في هذه المبالغ وهو خاص فقط في منحة الطلاب.

‏كذلك أوضح القيب بأن هذه المنحه وبحسب توجيهات رئيس الحكومة ستعطي لجميع الطلاب بدون استثناء وتعتبر مساعدة للطلاب وتحفيز لهم في العام الدراسي الجديد ، وهذا الحساب ربما يكون فيه بعض المبالغ الزايدة ‏وكل طالب سيقوم بالتسجيل ما يدخل عن طريق المنظومة الموحدة الرقم الأكاديمي الموحد في ليبيا تتصرف له البطاقة حتى الذين لم يستكمل إجراءاتهم حسابهم موجود ونحن المصرف أن وقع عقد ينظم العملية بشكل مستمر بطاقة صالحة لمدة سنتين .

‏قال أيضًا: من ضمن بنود العقد بأنه بمجرد وصول المابلغ في حساب المصرف وكحد أقصى في مدة 30 يوم سيتم تسليم البطاقات وعند إصدار أول مجموعة من البطاقات سيقوم بتسليمها رئيس الحكومة .

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