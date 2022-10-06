خاص: المستشارة الإعلامية للحكومة اليونانية توضح لصدى موقف اليونان حيال مذكرة التفاهم وتصفها بأنها باطلة

صرحت المستشارة الإعلامية في الحكومة اليونانية” بيتينا بانيني ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس حيث قالت أنه من الواضح أن المذكرة الموقعة ما بين الحكومة التركية وحكومة الوحدة الوطنية بتاريخ 3 أكتوبر في العاصمة طرابلس “باطلة “وتفتقر إلى الشرعية .

وتابعت بالقول: حيث أن أي إشارة أو إجراء لتطبيق هذه “المذكرة” سيكون بحكم الواقع غير قانوني اعتمادًا على جديته سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي .

وأكدت المستشارة أن اليونان ستواصل إبلاغ شركائها وحلفائها بدور تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية