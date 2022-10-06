99324 إجمالي المسجلين بمنظومة التأمين الصحي للمتقاعدين

أعلن صندوق التأمين الطبي العام اليوم الخميس أن اجمالي المتقاعدين المسجلين بمنظومة التأمين الطبي بلغ 99324 متقاعد .

وسجل عدد المسجلين بالمنطقة الصحية الجنوبية 6094 متقاعد، وفي المنطقة الصحية الشرقية 6507 متقاعد، ومتقاعدي المنطقة الصحية الغربية 28327، والمنطقة الصحية الوسطى 9617، كما بلغ العدد بالمنطقة الصحية بنغازي 8193 وطرابلس 40586 شخص .

وأكد مسؤول الإعلام بالصندوق لتطبيق بكم الاخباري أن الصندوق باشر التصوير وإصدار البطاقات للمنتفعين بمدن غدامس ودرج وشحات .