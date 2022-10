“الكيلاني”تؤكد حرص الحكومة على صرف كامل مستحقات مواطنيها وعلي رأسها منحة الزوجة والاولاد

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني”يوم الإربعاء ,حرص الحكومة على صرف كامل مستحقات مواطنيها كما وعدتهم وعودتهم دون أي تأخير,وعلى رأس تلك المستحقات منحة الزوجة والاولاد، التي استأنفتها الحكومة بعد توقف دام لسنين لعجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذها.

وتنفي “الكيلاني” ما نُسب إليها من مدير بالوزارة من الشائعات التي تم تداولها بشأن تعرقل منحة الزوجة والاولاد.

