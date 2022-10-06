“المشري” يؤكد على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس 6 أكتوبر ، مع مدراء الإدارات وفروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع عرض رؤى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكان أبرزها مبادرة رئيس الهيئة بشأن توحيد فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،وأطلع مدراء إدارات الهيئة وفروعها رئيس المجلس الأعلى على المراحل المتقدمة التي أنجزتها الهيئة في تنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا، المنعقد خلال الفترة الماضية بالعاصمة النمساوية فيينا، وعن جاهزية التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2021.

وأكد “المشرى” على أهمية دور الهيئة للتصدي للفساد والحد منه.

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