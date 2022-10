“بن عياد” يناقش مع مجلس إدارة شركة المدار الموقف المالي للشركة وخطط تطويرها

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “محمد بن عياد” مع رئيس مجلس إدارة شركة المدار ,الموقف المالي للشركة خطط تطويرها وزيادة ايراداتها وارباحها , مؤكداً علي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع والأعمال المتأخرة، مع إعطاء صلاحيات أكبر للجهاز الإداري التنفيذي لمساعدتهم.

وشدد “بن عياد”على منح الضوء الأخضر لأي مقترحات تفيد الموظفين , وذلك بحضور عضو مجلس إدارة شركة القابضة للإتصلات “محمد الأندلسي” و مدراء الإدارات والفروع والمكاتب.

