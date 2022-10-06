خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن وصول 60 مليون إلى بنغازي مخصصة لفروع الجمهورية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة ثالثة بقيمة 60 مليون بمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

مخصصة لفروع مصرف الجمهورية ، ويعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على نقل شحنات سيولة لباقي فروع مصارف المنطقة الشرقية ، حيث أن المستهدف للنقل 400 مليون دينار خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم لفروع مصارف الوحدة والجمهورية و التجاري الوطني وشمال افريقيا .

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