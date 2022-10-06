بعد خفض أوبك للإنتاج.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها

وزادت العقود الآجلة لخام برنت (88) سنتا، أو (0.9%)، إلى (94.25) دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع (1.7%) في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (79 ) سنتا، أو (0.9%)، لتسجل (88.55) دولار للبرميل، بعد أن أغلقت مرتفعة (1.4%) أمس الأربعاء.

ويأتي الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، مما يقلص الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل، ويزيد من التضخم.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و (1.1) مليون برميل يوميا، وتبلغ حصة السعودية من الخفض نحو (0.5) مليون برميل يوميا.

ويأتي خفض الإنتاج في نفس الوقت الذي يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة في محاولة لتخفيف التضخم.(وال فيينا) س خ.

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