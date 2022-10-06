منحة الطلاب ستصرف عبر بطاقات خاصة من مصرف الجمهورية

قال مصدر خاص بمصرف الجمهورية لتطبيق بكم الاخباري إن منحة الطلاب ستُصرف من خلال بطاقات معدة لها صادرة عن المصرف تمكن المستفيدين من صرفها واستعمالها .

وحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب اليوم الخميس الطلاب على التسجيل في المنظومة الموحدة الخاصة بالرقم الأكاديمي الموحد في ليبيا .

وأضاف أن قيمة منحة الطلاب ستودع بداية الأسبوع القادم في حسابات الوزارة، وستصرف لجميع الطلاب دون استثناء بإعتبارها مساعدة للطلاب وتحفيز لهم في العام الدراسي الجديد.