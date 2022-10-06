اقتصاد

منحة الطلاب ستصرف عبر بطاقات خاصة من مصرف الجمهورية

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

قال مصدر خاص بمصرف الجمهورية لتطبيق بكم الاخباري إن منحة الطلاب ستُصرف من خلال بطاقات معدة لها صادرة عن المصرف تمكن المستفيدين من صرفها واستعمالها .

وحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب اليوم الخميس الطلاب على التسجيل في المنظومة الموحدة الخاصة بالرقم الأكاديمي الموحد في ليبيا .

وأضاف أن قيمة منحة الطلاب ستودع بداية الأسبوع القادم في حسابات الوزارة، وستصرف لجميع الطلاب دون استثناء بإعتبارها مساعدة للطلاب وتحفيز لهم في العام الدراسي الجديد.

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