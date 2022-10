بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشرى” يوم الخميس مع مدراء الإدارات وفروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبادرة توحيد فروع الهيئة وجاهزية تقريرها السنوي.

وأكد “المشري”على أهمية دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتصدي والحد منه, بعد تحدث عدد من مسؤولي الهيئة عن المراحل المتقدمة التى أنجزت في استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا.

The post “المشري”يبحث مع مدراء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبادرة توحيد فروع الهيئة وجاهزية تقريرها السنوي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا