“الدبيبة” يشدد علي ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس ,علي ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية عادلة للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين, مطالباً بدائل أخرى في حال استمر التأخير في استصدارها.

جاء ذلك خلال لقاء “الدبيبة” مع رؤساء عدد من الأحزاب السياسية ضمن شبكة التواصل الحزبي ,واستعراض رؤيتهم السياسية للوضع الراهن للبلاد، وكيفية الدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام,واستصدار لائحة جديدة لقانون تنظيم الأحزاب بما يتماشى مع التطورات الحاصلة.

