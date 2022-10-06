مدير عام شركة الكهرباء يتفقد سير عمل محطة الزاوية للدورة المزدوجة

الزاوية 06 أكتوبر 2022 (وال)- أجرى المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ، جولة ميدانية لمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، تابع خلالها سير أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى لتعمل بكامل قدرتها ودخولها على الشبكة بقدرة 210 ميغاوات خلال المدة القادمة.

وتفقد رئيس الشركة رفقة مدير عام الإدارة العامة للإنتاج عبد المجيد القاضي ومدير إدارة المحطات الغازية منير عفط، سير أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى والخطوات التي أنجزت لدخولها على الشبكة في أسرع وقت ممكن.

واستمع مدير عام الشركة خلال اجتماع عقده بمديري الإدارات والمهندسين والفنيين بالمحطة، إلى ملاحظات المهندسين حول الصعوبات التي تُواجه المحطة في أداء دورها الهام بالشبكة العامة.

وتابع الجولة بزيارة لمرافق المحطة مُطلعًا على الجهود المبذولة من قبل فنيي ومهندسي المحطة في تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الأولى وصيانة محطة التحلية.

وأشاد المدير العام بجهود الفنيين والمهندسين للحفاظ على استمرار عمل المحطة بكامل قدرتها، مؤكدًا حرص مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على الإرتقاء والرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية، عبر إجراء العمرات الجسيمة لعدد من وحدات التوليد في كافة محطات الإنتاج بمختلف ربوع ليبيا. (وال)

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