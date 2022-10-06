التجارة والتنمية يطلق خدمة “WABS” لأول مرة في ليبيا

أعلن مصرف التجارة والتنمية إطلاق خدمة (WABS) والتي تطلق لأول مرة في ليبيا، ومدعومة تقنيًّا وفنّيًّا من منصة “واتساب” من شركة “ميتا”.

وأضاف المصرف عبر صفحته على فيسبوك الخميس، أن هذه الميزة تسهّل الحصول على الخدمات المصرفية لزبائن المصرف.

وأوضح المصرف أن هذه الخدمة تضمن سلامة وأمن معلومات الزبائن، إذ تعمل بتشفير معيّن يضمن ذلك.

ولفت المصرف أنه يمكن للزبائن الحصول على خدمات الحوالات الداخلية وكشف الحساب وإصدار بطاقات الدفع المسبق “الرصيد للاتصالات والإنترنت” المحلية وغير المحلية، إضافةً إلى الحصول على كشف الحساب مختومًا من المصرف ومُحمّل بصيغة “PDF” لاستخدامه فيما بعد من الزبائن.

وأشار المصرف أن سقف الحوالات الداخلية سيكون بقيمة 10 آلاف دينار ليبي، وأنه يمكن رفعه بتعبئة نموذج محدد من قبل الزبون.

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