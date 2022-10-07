اقتصاد

غيث: تعديل سعر الصرف قرار قانوني صدر باكتمال النصاب للمجلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي، مراجع غيث، أن قيمة الفساد في الاعتمادات المقدّمة من المركزي بلغت 9 مليارات.

وقال غيث في تصريحات صحفية، إن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لا يريد مجلس الإدارة، وإن تعديل سعر الصرف قد جرى عبر اجتماع أعضاء مجلس المصرف في نصاب قانوني، في ظل رفض الصديق الكبير الحضور.

وأضاف أن سعر الصرف لا يجب أن يكون أداة في يد الحكومة، ولا بد من بيع الدولار بطريقة مباشرة للمواطنين والتجار الصغار، حتى تتسنى لهم الاستفادة، وفق قوله.

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الوطن الليبية

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