مصرف الجمهورية يعلن الانتهاء من تطوير منظومته المصرفية واستئناف العمل بكامل فروعه اعتبارا من الأحد القادم

أكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية “محمد سعيد” لقناة “تبادل” اليوم الخميس الانتهاء من كافة مراحل تطوير المنظومة المصرفية واستئناف العمل بكامل فروع المصرف اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وكان مصرف الجمهورية قد أعلن عن إقفال فروعه مطلع هذا الشهر لمدة أسبوع لتطوير المنظومة المصرفية “فليكس كيوب” للإصدار الحديث “v14.3″، مؤكدا بأن المنظومة الجديدة ستساهم في الارتقاء بأداء المصرف وستوفر على الجميع الوقـت والجهد وتضمن الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتسم بالجودة العالية.

