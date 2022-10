مسؤول بمصرف الجمهورية يوضح لتبادل مميزات بطاقة منحة الطلبة

قال مساعد مدير إدارة البطاقات والخدمات الإلكترونية بمصرف الجمهورية “عبد السلام رمضان” في تصريح لقناة تبادل بأن مصرف الجمهورية تقدم باعتباره أقدم مصرف في ليبيا لمشروع بطاقات منحة الطلبة وتكلل طلبه بالنجاح وتوقيع اتفاقية بين المصرف ووزارة التعليم العالي.

وأضاف “عبد السلام رمضان” أن مشروع بطاقات المنحة للطلاب هو أحد المشاريع الرائدة ضمن خطة تطوير المصرف، وأهم مميزات هذه البطاقة أنها تمكن الطلبة من السحب من ألات الصراف الألي دون الحاجة لفتح حساب وبها خدمة التنبيهات في حالة انتهاء الشحن أو إضافة منحة أخرى، وهي تغني الطلبة عن تعقيدات فتح حساب بالمصرف.

