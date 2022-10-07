خاص.. الجمهورية يعلن عن عودته للعمل.. وهذه كافة التفاصيل

كشف مصرف الجمهورية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن عودة المصرف للعمـل وفـتح أبوابـه أمام الزبـــائن اعتباراً مـن يوم الأحـد القـادم الموافـق 2022/10/09م حســب ساعات الدوام الرسمي المعتمد لعمل المصارف التجارية.

وقال المصرف بالتفصيل: في إطار الخطة الطموحة المعتمدة لمصـرف الجمهورية وحرصه على مواكبة التطور وتقديم أفضـل الخدمات والمنتجات المصرفية وفـق أعلـى مستويات الجودة،يؤكد نائـب المـديـر العــام لمصـرف الجمهورية ورئيس اللجنـة التسييرية لمشـروع ترقيـة المنظومـة الانتهـاء مـن كافـة المراحـل اللازمـة لتطـوير المنظومـة المصرفية فليكس كيـوب للإصـدار الحديث v14.3 والتـي ستـســــــاهـم فـي الإرتقـاء بأداء المصرف وتضـمـن تقـديم العديـد مـن الخـدمات والمنتجـات المصـرفية المتطـورة وبجـودة عالية في كافة فروع مصرف الجمهورية.

ووجه المصرف شكره وتقديره لمحافظ مصرف ليبيا المركـزي علـى دعمـه اللامحدود وثقتـه الكبيـرة في الخبرات والكفاءات الليبية الشـريفة وتشجيعه المتواصـل ومتابعتـه اليوميـة لإنجـاح هـذا المشروع الوطني الطموح.

كما تم توجيه االشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واالمدير العـام وكذلك المسؤولين و الموظفين بالمصرف وكل من ساهم معنا في هذه العمل .

وطمأن المصرف الزبائن بأن كـافـة العـاملين بالمصرف هـم فـي خـدمتكم بكـل احـتـرام وتقـدير، ونستسمحكم عذراً على فـتـرة الإقفـال خــلال الأيام الماضـية التي اقتضـتها طبيعة العمـل ومـن متطلبـات ترقية المنظومة الجديدة .

وأكد المصرف أن المنظومة الجديدة سـتوفر علـى الجميـع الوقـت والجهـد وتضمن الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتسم بالجودة العالية.

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