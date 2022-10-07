عضو بلجنة سعر الصرف: هذه أسباب إقتراحنا رفع قيمة الدينار.. وتوقعاتنا بخصوص التضخم وفائض الميزانية

قال عضو لجنة سعر الصرف “سند الحاسي” في تصريح لقناة الحدث رصدته صدى الاقتصادية بأن معدل التضخم وفقاً لتقديرنا سيكون أكثر من 17% بسبب انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار بنسبة 12% ومعدل تضخم وفقاً لمصلحة الإحصاء والتعداد 5%.

كما توقع تحقيق فائض كبير في الميزانية في حدود 35 مليار دينار بنهاية العام وهذا في ظل افتراض إنفاق المبلغ المرصود للمؤسسة الوطنية للنفط وهو 34 مليار دينار.

وقال: نتيجة انخفاض قيمة الدينار الليبي رسميا من 4.46 في يناير 2021 إلى 5 دينار في سبتمبر الجاري اقترحنا رفع قيمة الدينار بنسبة 15% ليصبح 4.23

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