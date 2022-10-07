“سند الحاسي”: النفقات الحكومية العام الماضي ليس كما أعلنت عنها الحكومة .. وهذه التفاصيل والأسباب

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “سند الحاسي” في تصريح لقناة الحدث رصدته صدى الاقتصادية أن النفقات الحكومية العام الماضي هي 102 مليار دينار وليس 86 مليار دينار كما أعلنت الحكومة بسبب أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بمقايضة النفط بالمحروقات وهذه القيمة قدرت كما في تقرير ديوان المحاسبة بقيمة 16 مليار دينار.

وتابع بالقول: وفقاً لإعلان الحكومة الميزانية حققت فائض بقيمة 22 مليار دينار ، وفي حقيقة الأمر أن هناك إيرادات نفطية لازالت في حسابات مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي والتي لا تقل عن 4 مليار دولار كما أن هناك مبلغ قيمته 5 مليار مرصود لبند المحروقات منذ بداية السنة ولكنه لم ينفق.

وأضاف قائلاً بأن الاقتصاد الليبي اقتصاد مفتوح، وليبيا تستورد معظم سلعها وخدماتها من الخارج، مضيفاً بأن التضخم تعاني منه عديد الدول في العالم، ومنها الدول التي تعتبر شريكة تجارية لليبيا وأهمها تركيا وإيطاليا ومصر، وكل هذا له تأثير على ليبيا.

وتابع بالقول أن الإصلاحات الاقتصادية تقع على عاتق الحكومة تمامًا، والمصرف المركزي دوره فقط إزاحة الركود من خلال سياساته النقدية.

وأفاد قائلاً: لابد على المصرف المركزي في بنغازي أو طرابلس، أن يدع المصارف التجارية أن تعمل بأرياحية أكثر في كل ليبيا، كون أن هذه المصارف تمتلك أرصدة كبيرة تساهم في إنعاش الاقتصاد

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