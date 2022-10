«عون»: يٌمكن مد خط غاز جديد لإيطاليا خلال مدة أقصاها 6 أشهر

قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون في إنه يمكن مد خط غاز مواز لخط قائم بالفعل، لإيطاليا، خلال ما يتراوح بين أربعة وستة أشهر.

وذكر عون لوكالة بلومبرغ على هامش معرض «افريكا اويل ويك» أنّ ليبيا تصدر حوالي 250 إلى 300 مليون قدم مكعب من الغاز لإيطاليا يوميا,

وأوضح الوزير عون أنّ هناك عدة اكتشافات تحتوى على كميات هائلة تقدر بتريليونات قدم مكعب من الغاز، ولكن تطويرها سوف يستغرق وقتا.

وأشار إلى أنّه يدعم قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بخفض الانتاج، قائلا: «نشعر أنّ هذا القرار حكيم، وسوف يعمل على استقرار السوق، ولن يخضع لارتفاعات وانخفاضات قوية».

