استقرار نسبي في حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة تبقى معتدلة اليوم على أغلب مناطق البلاد، لتسجل على مناطق الشمال بين 22 و28 درجة، وعلى الجنوب بين 29 و33 درجة، فيما تكون منخفضة نسبيا على المناطق الجبلية ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على سرت وبعض المناطق الساحلية، و الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأحد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة بين 24 و29 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا من يوم الأحد على أغلب المناطق.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المدن الساحلية، والرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية على الخليج، و درجات الحرارة بين 24 و29 درجة ولا تتجاوز 22 درجة على الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح بين 30 و32 درجة.

حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 31 و33 درجة.