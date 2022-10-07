الصحة الحيوانية تحذر من ذبح إناث الماشية

حذر مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس من ظاهرة ذبح أنثى الماشية “النعاج” خاصة الحوامل والحلوب وتهديدها للثروة الحيوانية .

وقال لتطبيق بكم الاخباري أن القانون الليبي يمنع ذبح النعاج إلا في حالات المرض أو السن العمرية الكبيرة، غير أن الجزارين يقومون بذبحها في مذابح غير مرخصة وتسويقها على أنها لحوم كباش في ظل غياب الرقابة بهدف تحقيق الربح السريع .

وأوضح أن عدد الأغنام أنخفض خلال السنوات الأخيرة بسبب نقص الأعلاف، مبيناً أن عدد الأغنام أقل من 6 مليون رأس .