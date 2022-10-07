300 ألف لتر مهدورة من مياه النهر الصناعي خلال شهر أكتوبر الجاري

أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي فقد أكثر من 300 ألف متر مكعب من المياه خلال شهر أكتوبر الجاري، جراء تسريب خزان سلوق، والاعتداء على أحد محطات بني وليد، وتسريب الخط الفرعي بمدينة سلوق .

وأضاف الساعدي لتطبيق بكم الاخباري أن أغلب الاعتداءات على منظومة الجهاز كانت من قبل المواطنين وذلك لقيامهم بتركيب وصلات غير شرعية الغرض منها السقاية أو الزراعة أو الشرب مضيفاً بأن عدد الاعتداءات على منظومات الجهاز بلغت خلال العام الحالي 18 اعتداء، فيما بلغت كميات المياه المهدورة نتيجة الاعتداءات أكثر من مليون متر مكعب.