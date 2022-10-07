إطلاق التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق في ليبيا قريباً

قررت وزارة الصحة بحكومة الوحدة اعتماد التقرير العالمي الخامس لحوادث الطرق في ليبيا وذلك على هامش ندوة عُقدت بمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة.

وقالت الوزارة إن الندوة تدرس التقرير المعد من اللجنة المختصة لاعتماده والاتفاق على ضرورة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للحماية من حوادث الطرقات، إذ أُلقيت خلال الندوة كلمات بهذا الخصوص لكل من ممثلين وزارة الصحة والإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص، مصلحة الطرق والجسور، الجمعية الليبية للسلامة المرورية، واللجنة الدائمة للوقاية من حوادث المرور، ومديرة إدارة مكافحة العنف والحوادث بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية هالة صقر، ومسؤولة إعداد التقرير الخامس بالمكتب الإقليمي، وممثل عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

حضر الندوة مستشار وزير الصحة عادل الذيب، ومتابع البرامج الوطنية إبراهيم جبيل، ورئيس البرنامج الوطني للحماية من حوادث الطرق محمد إبراهيم، ومدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة، ومندوب عن منظمة الصحة العالمية، ومندوب عن وزارتي الداخلية والمواصلات.

يذكر أن ليبيا تتصدر القائمة الدولية لوفيات حوادث المرور بنسبة 73.4% حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما حثت وزارة الصحة المواطنين والمؤسسات على التعاون مع شرطة المرور، داعية مستخدمي الطرق إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.