خلال الملتقى الاقتصادي العربي التركي.. الحويج يدعو إلى الاستثمار في ليبيا

دعا وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال مشاركته في الملتقى الاقتصادي التركي العربي المقام في تركيا، إلى الاستثمار في ليبيا ومساعدتها على استعادة استقرارها.

وناقش المشاركون في الملتقى أهمية التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الحالية، حيث شهد عدة جلسات حوارية عن آفاق الاستثمار بين تركيا و الدول العربية، وفرص الأعمال والاستثمار في ليبيا، والتحول الاقتصادي باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الحويج في كلمته أن ليبيا تسابق الزمن للنهوض والتعافي، مشيراً إلى حاجتها لمزيد التعاون الاقتصادي مع تركيا ودول الخليج و دول العالم أجمع، موضحا في السياق ذاته أن تركيا لا تزال الشريك الأول لليبيا في مشاريع البناء والبنية التحتية والتجارة.

ودعا إلى ضرورة الانتقال إلى تنمية التجارة من خلال سلاسل التوريد و التصدير والخدمات عبر «تجارة العبور» حيث تتميز ليبيا بموقع جغرافي استراتيجي هام في المنطقة بين أوروبا وأفريقيا ودول العالم، مشيرا إلى امتلاك ليبيا ثروات هائلة بحاجة إلى التنقيب والمسح الجيولوجي لاكتشاف الثروات المعدنية و الثروات النادرة لإقامة المشاربع الضخمة المختلفة لتبادل المنفعة.

وتكون الوفد الليبي من محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس اتحاد غرفة التجارة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد مليقطة، والقنصل العام الليبي في اسطنبول صلاح الدين الكاسح، والملحق التجاري الليبي في اسطنبول عمر درهوب.