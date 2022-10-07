اقتصاد

مؤسسة النفط تعلن معدل الإنتاج النفطي خلال الـ24 ساعة الماضية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت المؤسسة الوطنية أن إنتاج النفط الليبي خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ مليونا و184 ألف برميل.

وارتفع الإنتاج بمقدار 23 ألف برميل مقارنة بآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في 28 سبتمبر الماضي، حيث كان الإنتاج يبلغ مليونا و161 ألف برميل، موضحة أن إنتاج المكثفات بلغ 47 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقررت دول تحالف «أوبك+» استثناء ليبيا وإيران من قرار تخفيض الإنتاج اليومي بواقع 2 مليون برميل يوميًا، جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لوزراء الأوبك وخارج الأوبك، بمشاركة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يبدأ هذا التخفيض، الذي أقرته «أوبك+» نوفمبر المقبل 2022، والذي يعد الأكبرمنذ ذروة تفشي فيروس كورونا 2020.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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