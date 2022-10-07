ابرز ما تم مناقشته بأعمال الملتقى الاقتصادي التركي

ليبيا الاقتصادية

شارك عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، و رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ، محمد الرعيض، في أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي باسطنبول في دورته ال13، والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع الحكومة التركية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة آلية الاستثمار في ليبيا ،أهمها الكهرباء و شبكة المواصلات والإنشاءات والمنتجات النفطية وغيرها، لا سيما أن الشركات التركية تنشط في هذه المجالات، بالاضافة لمواصلة العمل على قوة الشراكة الليبية التركية الاقتصادية.

من جهته، قال رئيس الأتحاد العام خلال كلمته، إن ليبيا تعتبر بكاملها منطقة حرة، وقد قطعت أشواطا مهمة رغم حداثة تجربتها في تسهيل تجارة العبور ، وهي مستمرة في مسارها نحو جعل البلاد محورا أساسيا للمبادلات التجارية بين أفريقيا وأوروبا، لا سيما أن تركيا تعد بالنسبة لليبيا دولة مهمة ولها مبادلات تجارية تصل إلى 4 مليارات دولار خلال هذه السنة.