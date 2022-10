شارك وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في فعاليات الذي أقيم الملتقى الاقتصادي التركي العربي الذي أقيم أمس الخميس بمدينة إسطنبول التركية وخصص لبحث آفاق الاستثمار بين تركيا والدول العربية وفرص الأعمال والاستثمار في ليبيا والتحول الاقتصادي باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وضم وفد دولة ليبيا المشارك في هذا الملتقى إضافة إلى وزير الاقتصاد “محمد الحويج”؛ محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض”، ورئيس الشركة الليبية لإدارة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص “عبد المجيد مليقطة” والقنصل العام الليبي في إسطنبول “صلاح الدين الكاسح” والملحق التجاري الليبي في إسطنبول “عمر درهوب”.

وأكد “الحويج” في كلمته خلال الملتقى على أهمية التبادل الاقتصادي بين ليبيا وتركيا، مضيفا بأن دولة تركيا كانت ولازالت الشريك الأول في مشاريع البناء والبنية التحتية والتجارة في الماضي والحاضر والمستقبل، وأوضح بأن الرؤية المستقبلية لحكومة الوحدة الوطنية هي السعي الدؤوب لتنويع مصادر الدخل بالدولة الليبية مع تركيا ودول العالم أجمع وعدم الاعتماد على دخل النفط فقط.

The post “الحويج والكبير والرعيض” يشاركون في الملتقى الاقتصادي التركي العربي بمدينة إسطنبول appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا