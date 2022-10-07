“العكاري” يعدد أسباب اتخاذ مجلس إدارة المصرف المركزي لقرار تعديل سعر الصرف عند 4.26 دينار للدولار الواحد

أوضح الخبير المصرفي وعضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” أسباب اتخاذ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا الشهر لقرار تعديل سعر الصرف وتخفيضه إلى سعر 4.26 دينار للدولار الواحد.

وقال “العكاري” في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة إن اتخاذ هذا القرار جاء لعدة أسباب منها استقرار أسعار النفط أعلى من 85 دولار للبرميل، واستقرار معدلات الإنتاج وتعيين إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة معالجة ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عرض النقود بأكثر من 20%، إضافة إلى إقرار ميزانية استثنائية للمؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية.

وأضاف “العكاري” أنه من ضمن الأسباب كذلك مرور سنة وتسعة أشهر على قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي إلى 4.48 دينار والوعود بمراجعة هذا السعر كلما تحسنت الظروف الاقتصادية، وحالة الركود الاقتصادى التي تمر بها البلاد وأحد أسبابها ضعف القوة الشرائية للدينار الليبي، إضافة إلى ضرورة كبح جماح الحكومة للتقليل من الإنفاق وخاصة الاستهلاكي.

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