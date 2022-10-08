درجات حرارة معتدلة في عموم البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة وضمن معدلاتها الفصلية على أغلب مناطق البلاد، بينما تسجل ارتفاعًا طفيفًا من يوم غد على بعض المناطق الغربية.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على أغلب المناطق، ودرجات الحرارة بين 24 و28 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو- الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.