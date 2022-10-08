الصديق الكبير يوجه ضربة اقتصادية لليبيين

الوطن|رصد

أثار رفض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، قرار مجلس إدارة المصرف بتعديل سعر الصرف ورفع قيمة الدينار، استياء واسعا في الشارع الليبي.

وقال المحلل الاقتصادي، محمد معيوف، إن تغيير سعر الصرف مطلوب في الوقت الحاضر مع ارتفاع الأسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار وسط الركود الاقتصادي في الأسواق، وبالتالي رفع قيمة الدينار ضرورة.

وأكد معيوف أنه لا حل بعد رفض المحافظ تغيير السعر إلا اللجوء الى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ويطلب منها النظر في قانونية هذا القرار من عدمه مشفوعاً بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وبالنصاب القانوني للاجتماع.