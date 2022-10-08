القيب يناقش عددًا من ملفات المعيدين وحملة الماجستير أبرزها الإفراجات المالية

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب عددًا من الملفات، أهمها أوضاع المعيدين، وأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير، وإجازة التفرغ العلمي والإفراجات المالية لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القيب مع النقيب العام، وعدد من نقباء الجامعات الليبية بديوان الوزارة، حيث بحث الأطراف أيضًا وشروط الترقية، التي تضمنها القرار الأخير لوزير التعليم العالي.

هذا واتفق الأطراف على تشكيل فرق عمل من النقابة، لتقديم مقترحات للحلول الممكنة، وتقديمها للوزير، الذي أكد بدوره، على تنفيذها فور وصولها.

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