عضو لجنة تعديل سعر الصرف يوضح أسباب قرار تخفيض السعر إلى 4.26 دنانير للدولار

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، إن من أسباب اتخاذ المجلس قرار تعديل سعر الصرف وتخفيضه إلى سعر 4.26 دنانير للدولار الواحد، هو استقرار أسعار معدلات إنتاج النفط، وسعره عالميا أعلى من 85 دولارا للبرميل، وتعيين إدارة جديدة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح العكاري، في منشور له عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” أنه من ضمن الأسباب أيضا ضرورة معالجة ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض عرض النقود بأكثر من 20%، إضافة إلى إقرار ميزانية استثنائية للمؤسسة لزيادة القدرة الإنتاجية.

وتابع العكاري أنه من ضمن الأسباب كذلك مرور سنة وتسعة أشهر على قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي إلى 4.48 دينار، والوعود بمراجعة هذا السعر كلما تحسنت الظروف الاقتصادية، وحالة الركود الاقتصادى التي تمر بها البلاد، التي أحد أسبابها ضعف القوة الشرائية للدينار الليبي، إضافة إلى ضرورة التقليل من إنفاق الحكومة، وخاصة الإنفاق الاستهلاكي.