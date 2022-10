“القطراني” يشارك في المؤتمر الدولي لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالدول العربية والأفريقية

شارك نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم السبت في المؤتمر الدولي بمدينة الحمامات التونسية، لتعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالدول العربية والأفريقية والذي يتناول دور القطاعين العام والخاص.

وحضر المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية “أبوبكر المنصوري” ورئيس مجلس التخطيط الوطني “مفتاح احرير” ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” إلى جانب وفود عربية وإفريقية.

