اعتداء بتركيب وصلة غير شرعية على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة يتسبب في انقطاع المياه

بنغازي 08 أكتوبر 2022 (وال)- قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي الجمعة، إن اعتداء وقع على خط النهر الفرعي المغذي لمدينة البريقة لغرض تركيب وصلة غير شرعية.

وأوضح الساعدي أن العمل نفذه أحد المواطنين أدى لتسرب كميات كبيرة من المياه وانقطاعها على كامل المدينة.

ودعا الساعدى الجهات المختصة إلى تأمين جهاز النهر لوقف عمليات الاعتداء عليه، والتي تسبب في انقطاع المياه على المواطنين بتفعيل القرارات التي تنص على تجريم كل من يعتدي على الجهاز. (وال)

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