شركة «سرت» تُعلن اكتشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم السبت، اكتشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في ليبيا بواسطة المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد في مساحة إجمالية تقدر بـ 3560 كم2 في حوضي غدامس وسرت.

وبحسب بيان للشركة، فقد تمكنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تحقيق نتائج باهرة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بحوضي غدامس وسرت، رغم الظروف الأمنية واللوجستية لهذين الحوضين الواقعين في عمق الصحراء.

وأفاد محمد فنتري رئيس مجلس الإدارة، بالانتهاء من تنفيذ مشاريع هامة في مجال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمساحة إجماليـة تقدر بـ 3560 كم2 في كل من:

الامتيازين م ن 216أ ، م ن 216 ب بحوض غدامس بمساحة تقدر بـ 2873 كم2

الامتيازين 16 ، 17 بحوض سرت بمساحة تقدر بـ 687 كم2

وأشارت الشركة إلى أن النتائج التي تحققت من خلال هذه المسوحات عكست جودة أعمال التقييم والمراقبة التي يتم إجراؤها بصورة يومية على البيانات السيزمية، والدقة في إعداد مجال العمل لتنفيذ هذه المشاريع من قبل العناصر الوطنية المتميزة بإدارة الاستكشاف بالشركة، والحرفية العالية التي تميزت بها الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي التي نفذت المشروع.

ونوهت شركة سرت إلى أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع الهامة في هذا الوقت سيشجع باقي شركات القطاع على تنفيذ مشاريع مماثلة بالامتيازات التابعة لها بهدف استكشاف مخزونات جديدة من النفط والغاز لتعزيز الاحتياطي في ليبيا.

