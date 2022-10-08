مكافحة الفساد تتابع ملف علاج الأورام بمستشفى طرابلس الجامعي

اجتمع مدير مكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع مدير عام مستشفى طرابلس الجامعي ومندوبي عن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وعدد من رؤساء الأقسام والوحدات بمكتب التحري والمعلومات.

تناول الاجتماع مناقشة العراقيل والصعاب التى تواجه مستشفى طرابلس الجامعي بشأن علاج مرضى الأورام والمتمثلة في ضعف الأدوية العلاجية لمرضى الأورام ونقص في الأجهزة الموردة.

تم الإتفاق على تأسيس مكتب لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بمستشفى طرابلس الجامعي لتسهيل تقديم الخدمات العلاجية والذى يسهم في سرعة إنجاز المتطلبات العلاجية وبالأخص لمرضى الأورام.

كما أفاد السيد مدير مكتب التحري والمعلومات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأنه تم تدليل عدد من الصعاب وأهمها إعادة تفعيل عدد من أقسام مستشفى طرابلس الجامعي، وكذلك وضع آلية فيما يتعلق بالأدوية والمعدات الطبية للمستشفى.

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