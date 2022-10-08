حكومة باشاغا تقرر الإبقاء على عوائد المناولة في الموانئ دون زيادة

قررت وزارة المواصلات في الحكومة المكلفة من مجلس النواب استمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية المقرر بموجب القرار 231 لسنة 2018.

ونص القرار على العمل به من تاريخ إصداره في (6 أكتوبر 2022)، على أن يلغى كل حكم يخالفه، مشددة على الجهات المختصة تنفيذه؛ فيما حمل القرار توقيع وزير المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي.

وكانت الشركة الليبية للموانئ قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق قرار حكومة الوحدة بزيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100% بداية من غد الأحد، الموافق 9 أكتوبر.