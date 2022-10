“الدبيبة” يشارك في احتفال وزارة الداخلية بمناسبة العيد 58 ليوم الشرطة الوطني

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت بساحة ميناء الشعاب بَالعاصمة طرابلس في احتفال وزارة الداخلية بمناسبة العيد 58 ليوم الشرطة الوطني، وذلك بحضور وزراء الداخلية “بدر الدين التومي” والشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” والعدل “حليمة البوسيفي” ورؤساء عدد من الأجهزة الأمنية وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وأكد “الدبيبة” خلال كلمته في الاحتفالية أن إحياء ذكرى تأسيس الشرطة فرصة للتأكيد للجميع بأن المؤسسة الأمنية بخير بعزم قياداتها وأفرادها، وأن حكومة الوحدة الوطنية لن تتوقف عن دعم أفراد الشرطة لنيل حقوقهم.

