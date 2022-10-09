استقرار نسبي في حالة الطقس معظم مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع بقاء الطقس مستقرا على أغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة معتدلة تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية، ولاتتجاوز 23 درجة مئوية على مناطق الجبل الاخضر، بينما تسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الشمال الغربى بداية من يوم الغد، بينما تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض مناطق الساحل الشرقي واحتمال ظهور ضباب الليلة وصباح غد على مرتفعات الجبل الأخضر، هذا ويستمر الاستقرار في الطقس خلال اليومين المقبلين.

حالة الطقس في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل إرتفاعا تدريجيا من يوم غد.

حالة الطقس في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية واحتمال ظهور ضباب الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 22 و28 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 28 و30 درجة مئوية.